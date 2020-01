Tauberbischofsheim.Die Agentur für Arbeit Tauberbischofsheim bietet am Freitag, 28. Februar, um 10 Uhr einen Workshop „Wege ins Medizinstudium – gut vorbereitet in den TMS“ im Berufsinformationszentrum in Tauberbischofsheim (Pestalozziallee 17) an.

Jedes Jahr bemühen sich tausende Jugendliche um einen Studienplatz in Medizin. Wie steht es mit den eigenen Chancen? Kann ich mir Hoffnung auf einen Studienplatz machen oder bleibt es nur ein Traum? Mit der richtigen Vorbereitung und Bewerbungsstrategie können die Chancen auf einen Studienplatz deutlich verbessert werden.

Neben Informationen zum Zulassungsverfahren und dem „Medizinertest“ (TMS) werden im Workshop der Studienaufbau und alternative Wege ins Medizinstudium vorgestellt.

Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, einige Aufgaben des TMS in einer Prüfungssimulation kennenzulernen und zu erproben.

