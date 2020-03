Tauberbischofsheim.Neben der klassischen dualen Ausbildung gibt es weitere Wege der Fachkräftegewinnung.

Welche Möglichkeiten es nach dem Qualifizierungschancengesetz und nach dem neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetz gibt, wird am Montag, 16. März, von 15.30 bis 17 Uhr in der Arbeitsagentur Tauberbischofsheim vorgestellt. Willkommen sind Personalverantwortliche aus Firmen aller Branchen.

Sandra Pfeufer, Weiterbildungs- und Qualifizierungsberaterin der Arbeitsagentur, gibt einen Überblick darüber, wie die eigenen Mitarbeiter qualifiziert werden können. Sie erläutert zum Beispiel, wie eine erfahrene Hilfskraft in kurzer Zeit einen Berufsabschluss nachholen kann, wie Erwachsene ohne Berufsabschluss über eine Umschulung mit verkürzter Ausbildungsdauer zu Fachkräften werden oder wie die eigenen Mitarbeiter über Teilqualifizierungen einen Berufsabschluss erreichen können.

Die Weiterbildungsberaterin informiert über finanzielle Fördermöglichkeiten und beantwortet Fragen.

Seit 1. März ist das Fachkräfteeinwanderungsgesetz in Kraft getreten. Dieses soll es Fachkräften aus Drittstaaten erleichtern, in Deutschland zu arbeiten. Was ändert sich für Arbeitgeber und für ausländische Fachkräfte, die in Deutschland arbeiten wollen? Joachim Sackmann vom Arbeitgeber-Service erklärt das Verfahren, den Ablauf und nennt die zuständigen Stellen.

Im Anschluss können sich die Unternehmen zum Thema Beschäftigtenförderung einzeln beraten lassen.

Die Veranstaltung für Unternehmen findet am Montag, 16. März, von 15.30 bis 17 Uhr im Sitzungssaal (Raum 312, 3.Etage) der Agentur für Arbeit, Pestalozziallee 17 in Tauberbischofsheim statt.

