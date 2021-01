Wasserleitungen und Abwasserkanal werden erneuert

Tauberbischofsheim.Die Dringlichkeit ist groß: Deshalb rutschte der Austausch der Ver- und Entsorgungsleitungen im Glockenweg in der Kernstadt als eine der letzten Maßnahmen noch in den Haushaltsplan für 2021 der Stadt Tauberbischofsheim. Der Technische Ausschuss vergab nun in seiner Sitzung am Donnerstag in der Stadthalle die Ingenieurleistungen für diese Maßnahme an das Ingenieurbüro Sack & Partner aus Tauberbischofsheim. Die Honorarsumme beträgt 43 031 Euro und teilt sich auf in die Gewerke Wasserversorgung (16 122 Euro) und Abwasserbeseitigung (26 908 Euro).

Nach Hinweisen von Anwohnern zu möglichen Problemen im Kanal war eine Kanalbefahrung durchgeführt worden. Dabei sind Schäden ersichtlich geworden, die einen Austausch unumgänglich machen. Eine Sanierung ist nicht möglich. Eine Reparatur der defekten Stellen im offenen Verfahren wird als nicht sinnvoll erachtet.

Im Zuge des Neubaus des Abwasserkanals muss auch die Wasserleitung erneuert werden. Zum einen liegt sie teilweise direkt über dem Kanal und zum anderen macht ihr Alter einen Austausch erforderlich.

Die Maßnahme in der engen Sackgasse wird größtenteils von den Eigenbetrieben finanziert. Lediglich die Kosten für die Straßenbeleuchtung müssen über den Haushalt der Stadt finanziert werden. Die Gesamtkosten setzen sich zusammen aus 15 000 Euro für den Straßenbau, 115 000 Euro für die Wasserversorgung und 210 000 Euro für die Abwasserbeseitigung.

Den Zuschlag für den Einbau einer neuen Hallenbeleuchtung in der Fechthalle II im Fechtzentrum erhielt die Firma Elektro Technik K. Weiter aus Tauberbischofsheim für 70 890 Euro. 90 Prozent der Kosten werden von Bund und Land übernommen. Die restlichen zehn Prozent teilen sich Stadt und Fechtclub. hut

