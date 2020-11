Was ist dran?

Der Zoff im Wahlkreis von Professor Dr. Wolfgang Reinhart kommt für ihn zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Denn dort sowie im Stadtverband seines Wohnsitzorts Tauberbischofsheim sind Differenzen zutage getreten, die – glaubt man den Leserbriefschreibern und Aussagen von CDU-Mitgliedern – seit Jahren gegärt haben. Was also ist dran, wenn dem Landtagskandidaten kurz vor den Landtagswahlen im März ein autokratisches Verhalten und eine „Hinterzimmerpolitik“ vorgeworfen werden? Wenn sich honorige Bürger veranlasst sehen, eine Wahlanfechtung auf den Weg zu bringen, weil sie anders in ihrer Partei nicht durchdringen mit ihren Fragen und ihrer Kritik?

Allein der Appell, sich doch gütlich und intern zu einigen, damit die Partei nicht weiter beschädigt wird, ist für sie verständlicherweise keine Lösung. Denn einwickeln lassen wollen sie sich dieses Mal nicht.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.11.2020