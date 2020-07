Warken löst Mika ab

Tauberbischofsheim.Nach der Begrüßung zog der noch amtierende Präsidente Wolfgang Mika im Jahresrückblick eine positive Bilanz seiner Amtszeit und bedankte sich bei seinen Vorstandsmitgliedern für die sehr gute Unterstützung. Er ging kurz auf die Höhepunkte seines Amtsjahres ein und bedauerte den Corona-bedingten Ausfall einiger wichtiger Programmpunkte. Dennoch zufrieden über seine Amtszeit vollzog Präsident Wolfgang Mika den jedes Jahr in der Jahresmitte üblichen Amtswechsel, indem er die Amtskette an die neue Präsidentin Nina Warken weitergab.

In ihrer Antrittsrede bedankte sich die neue Präsidentin Nina Warken bei ihrem Vorgänger Wolfgang Mika im Namen des ganzen Clubs für das von ihm mit viel Engagement, Einfallsreichtum, Geduld und Freundlichkeit geführte rotarische Jahr. Für sie seien die Vorbereitungsjahre mit Wolfgang Mika und Dr. Stefan Kemmer als Präsidenten sowie deren Vorstände sehr lehrreich und bereichernd gewesen. Sie begegne dem Amt der Präsidentin mit großem Respekt.

Der Club sei sehr gut aufgestellt und profitiere vom außerordentlichen Engagement seiner Mitglieder. Die neue Präsidentin gab Ein- und Ausblicke in das rotarische Jahr 2020/2021 und stellte einige der in ihrer Amtszeit geplanten Projekte vor, darunter das als nächstes vom 15. bis 19. Juli 17. Benefiz Open-Air-Kino, das der besonderen Situation entsprechend als Autokino auf dem „Exerzierplatz“ der ehemaligen Kaserne am Laurentiusberg stattfindet. Die Clubreise soll nach Paris führen, in die Stadt, zu der sie eine intensive Beziehung entwickelt hat.

Nach der Vorstellung des neuen Vorstandes, bestehend aus Dr. Christof Wenz (Vizepräsident), Hans-Jürgen Reusch (Clubmeister), Steffen Wiesinger (Schatzmeister), Wolfgang Vockel (Vortragswart), Thomas Schmiedel (Erster Sekretär), Dr. Robert Ordung (Zweiter Sekretär) und Wolfgang Mika (Past-Präsident), beendet Nina Warken ihre Antrittsrede. Die musikalische Begleitung erfolgte durch Gustav Endres mit seiner Band „Dixie Eight“. rctbb

