Wanderung um die Stadt

Tauberbischofsheim.Im Rahmen der 13. Taubertäler Wandertage bot der Spessartverein Tauberbischofsheim am Sonntag eine Wanderung rund um Tauberbischofsheim an. Bei Traumwetter begrüßten die Wanderführer Luise Rudorfer und Walter Frank am Wörtplatz rund 60 Wanderfreunde, darunter viele Gäste, zur neun Kilometer langen Wanderung.

Zunächst ging es an den Krautgärten vorbei und dann musste der steile Anstieg auf den Hamberg bewältigt werden. Die Mühen wurden mit schönen Ausblicken ins Taubertal belohnt. Vorbei am Hochzeitswald über die Kaiserspitze und durch die Edelbergsohle wurden die städtischen Weinberge erreicht. Hier erfolgte die wohlverdiente Rast mit einer kleinen Erfrischung, ehe die Wanderschar den Rückweg in die Kreisstadt antrat. Zum Abschluss der Wanderung kehrte die Gruppe im Rahmen der Martini-Messe in der Stadthalle ein.

Die nächste Wanderung der Spechte (von Riedbach nach Bartenstein) ist am 27. Oktober.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.10.2019