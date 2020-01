Wanderung führte ins Balbachtal

Tauberbischofsheim.Die erste Wanderung des Spessartvereins Tauberbischofsheim, die sogenannte „Dreikönigswanderung“, führte zu Beginn des neuen Jahres von Bad Mergentheim nach Oberbalbach.

Eine große Schar von Wanderfreunden traf sich am Wörtplatz zur Abfahrt mit dem Bus. In Bad Mergentheim stießen noch einige Wanderfreunde zu der Gruppe.

Rundumblick genossen

Von hier ging es bei gutem Wanderwetter zunächst am Kurpark entlang und am Solymar vorbei ins Erlenbachtal. Weiter führte der Weg an den Golfplätzen entlang auf schönen Feld- und Waldwegen im Tal immer leicht aufwärts nach Reisfeld. Hier wurde eine etwas längere Rast eingelegt.

Nun ging es nach einem kurzen Anstieg auf die Höhe, wo man einen weiten Rundumblick genoss, auf Feldwegen hinunter nach Oberbalbach ins Balbachtal. Dort wurde im Gasthaus „Zum Hirschen“ eingekehrt.

Frisch gestärkt brachte der Bus die Wanderfreunde wieder zurück nach Tauberbischofsheim, wo eine größere Schar noch die Gelegenheit wahrnahm, am Neujahrsempfang der Stadt teilzunehmen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 10.01.2020