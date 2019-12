Wanderpokal als beste Mannschaft geholt

Zum Jahresende haben es die Athleten der Judo-Abteilung des TSV nochmals so richtig krachen lassen. Sie holten erstmals den Wanderpokal in der Mannschaftswertung beim Wallburgturnier.

Tauberbischofsheim. 17 TSV-Judoka waren in Eltmann/Bayern angetreten und gewannen achtmal Gold, zweimal Silber und achtmal Bronze in den verschiedenen Altersklassen sowie den Technikerpreis in der Altersklasse U15 mit Anna-Lena Höcherl.

Am 17. Wallburg-Turnier kämpften an zwei Tagen rund 300 Judoka aus 36 Vereinen um Medaillen und den Wanderpokal. Nach 2018 nahm man zum zweiten Mal mit Nachwuchsathleten und Erwachsenen an diesem überregionalen Turnier teil.

Am ersten Tag war zunächst die Altersklasse U 15 an der Reihe. Mit Anna-Lena Höcherl in der Gewichtsklasse bis 40 Kilogramm begann das bislang erfolgreichste Wochenende für den TSV. Sehr souverän kämpfte sich die Leichteste ins Finale durch. Auch den Endkampf gewann sie schon nach acht Sekunden gegen Emily Beidin vom JV Sulzbach-Rosenberg. Aufgrund der technisch schönsten und schnellsten Wurfausführungen bekam sie dann auch den ausgelobten Technikerpreis in der weiblichen U 15 verliehen.

Die zweite TSVlerin Kira Kremer in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm stand ihrer Vereinskameradin zunächst in nichts nach und erreichte ebenfalls überzeugend das Finale. In diesem unterlag sie gegen Sophie Schmeißner vom JKC Kümmersbruck mit einer Wurftechnik.

Premiere hatte der einzige männliche TSV-Kämpfer Oliver Haas in der Gewichtsklasse bis 37 Kilogramm. Er stand zum allerersten Mal zu Wettkämpfen auf der Matte und holte sich gleich die Bronzemedaille bei diesem überregionalen Turnier.

Am Nachmittag kamen dann die Erwachsenen an die Reihe und hier sollten alle bisherigen Erfolge bei diesem Turnier seitens des TSV eingestellt werden. Den Anfang machte bei den Frauen Nora Hofmann in der Gewichtsklasse bis 63 Kilogramm mit dem Gewinn der Bronzemedaille. Silber gab es für Franziska Höcherl in der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm. Sie bezwang im Halbfinale ihre Vereinskameradin Andrea Zettelmeier, die am Ende sich noch die Bronzemedaille sicherte.

Bei den Männern begann Torsten Zettelmeier in der Gewichtsklasse bis 66 Kilogramm gleich mit einer Niederlage gegen den späteren Turniersieger Samim Mohammadi von der SG Eltmann. Über die Trostrunde holte er dann mit Bravour noch die Bronzemedaille.

In der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm waren gleich zwei TSVler am Start mit Benedict Väth und Ramon Reichert. Beide trafen sich im Halbfinale, Väth hatte dabei die Nase vorne, ebenso im Endkampf gegen Lukas Beck vom JC Dettelbach und holte damit Gold. Reichert erkämpfte sich im Anschluss noch Bronze.

Eine weitere Goldmedaille gab es für Andreas Kraft in der Gewichtsklasse bis 100 Kilogramm. Er setzte sich gegen Robert Hagemann vom TV Bad Brückenau mit einer Wurftechnik durch.

Und auch in der Gewichtsklasse über 100 Kilogramm gab es mit Christoph Kastl eine weitere Goldmedaille. Er gewann den Endkampf gegen Michael Hog vom JC Dettelbach.

Der zweite Zag sollte nochmals mit viermal Gold und dreimal Bronze dieses überaus erfolgreiche Wochenende abrunden.

In der Altersklasse U 12 war auch diesmal Chantal Lieb in der Gewichtsklasse bis 50 Kilogramm nicht zu bremsen. Sie erreichte auch bei ihrer vierten Teilnahme an einem Turnier in diesem Jahr das Finale. Gegen Zairra Batykaeva von der SG Eltmann holte sie sich die dritte Goldmedaille im laufenden Jahr.

Mit der Bronzemedaille dekorierte sich Vincent Ruff in der Gewichtsklasse bis 42 Kilogramm. Auch er stand zum zweiten Mal zu Wettkämpfen auf der Matte.

Der TSV-Nachwuchs in der Altersklasse U 18 holte dann zum Abschluss noch dreimal Gold sowie zweimal Bronze. Franziska Höcherl zeigte sich an diesem Tag in blendender Form, wie schon am Vortag bei den Erwachsenen. In der Gewichtsklasse bis 70 Kilogramm holte sie souverän Gold gegen Alexa Lachmann vom TV Bad Kissingen.

Immer noch nicht genug hatte Franziska Höcherl und so versuchte sie es noch in der Gewichtsklasse über 78 Kilogramm. Und auch hier ging die Goldmedaille an die Braungurtträgerin.

Mit dem Gewinn der Bronzemedaille rundete das überaus erfolgreiche Wochenende Vanessa Liesberg in der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm und Julian Sack in der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm ab.

Mit diesen überragenden Ergebnissen reichte es der TSV Judo-Abteilung in der Mannschaftswertung am Ende für Platz eins, und der Wanderpokal konnte mit in die Kreisstadt genommen. jotef

