Wanderkarte neu herausgegeben

Tauberbischofsheim.Das Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (LGL) hat die Wanderkarte W207 „Tauberbischofsheim“ (Ochsenfurter Gau/Aub) im Maßstab 1:25 000 neu herausgegeben. Die Karte ist zugleich offizielle Karte des Schwäbischen Albvereins.

Kernstück der Karte sind zehn Erlebniswege durch die Ferienlandschaft „Liebliches Taubertal“. Als Wanderwege des Schwäbischen Albvereins sind in der Karte der „Main-Neckar-Rhein-Weg (HW 3)“ als einer der längsten Fernwanderwege in Baden-Württemberg, sowie der „Main-Donau-Bodensee-Weg“ (HW4), der unterschiedliche Landschaftsräume durchquert, abgebildet. Weitere Wege in der Karte sind der „Panoramawanderweg Taubertal“ mit dem Zertifikat „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“, der entlang der wichtigsten Sehenswürdigkeiten des Taubertals führt und der Wanderweg „Romantische Straße“, der eine Reihe kultureller Sehenswürdigkeiten bietet.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.12.2019