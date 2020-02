Wanderausstellung „Youniworth“ öffnet

Tauberbischofsheim.„Youniworth“, die Wanderausstellung der Jugendmigrationsdienste, macht vom 2. bis 12. März in Tauberbischofsheim Station. Die Präsentation der Ausstellung in der Kreisstadt wurde vom Jugendmigrationsdienst (JMD) des Deutschen Roten Kreuzes, Kreisverband Tauberbischofsheim, in Kooperation mit der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) und dem DRK-Suchdienst initiiert und wird in Zusammenarbeit mit weiteren Kooperationspartnern durchgeführt. Christoph Schauder, Erster Landesbeamter des Main-Tauber-Kreises, hat die Schirmherrschaft über die Ausstellung übernommen.

„Verstehen – Begegnen – Zusammenleben! Wie fühlst du dich in Deutschland? Was ist dir wichtig? Wie wollen wir zusammenleben?“ „Youniworth“ richtet den Blick auf das Zusammenleben junger Menschen in Deutschland. Ihr Ziel ist es, für die Themen Jugend und Migration zu sensibilisieren, Vorurteile zu hinterfragen und einander besser kennenzulernen.

Dazu laden sieben multimediale Stationen ein: mit Kurzfilmen, Spielen zum Mitmachen und einer Selfie-Aktion. Das interaktive Konzept bietet insbesondere jungen Menschen, aber auch Fachkräften, Politikern sowie der interessierten Öffentlichkeit viele Anlässe zu Begegnung und Austausch.

Die Ausstellung ist in der Kreisgeschäftsstelle des DRK Tauberbischofsheim (Mergentheimer Straße) zu sehen. Für Besucher ist sie vom 2. bis 11. März werktags von 9 bis 17 Uhr sowie am 12. März von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 29.02.2020