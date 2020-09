Wald für nachfolgende Generationen erhalten

Die neue Forstpräsidentin Dr. Anja Peck war zu einem Antrittsbesuch im Landratsamt Main-Tauber-Kreis zu Gast.

Main-Tauber-Kreis. Zunächst besuchte sie das Forstamt, um die Mitarbeitenden sowie die Organisationsstruktur im Amt kennenzulernen und über aktuelle Herausforderungen zu sprechen. Daran schloss sich ein Gespräch mit dem Ersten Landesbeamten Christoph Schauder, dem zuständigen Dezernenten für das Forstamt, Werner Rüger, und Amtsleiter Karlheinz Mechler an.

Baden-Württemberg zählt zu den waldreichsten Bundesländern. 39 Prozent sind bewaldet. „Unser Wald ist ein vielfältiger, naturnaher Lebensraum für unzählige Tier- und Pflanzenarten, eine unersetzliche Erholungsoase und gleichzeitig der Produktionsort des ökologischen, nachwachsenden Rohstoffes Holz“, sagte die Forstpräsidentin. Ziel der Forstverwaltung sei es, dass die Waldwirtschaft durch Beratung, Betreuung und Zusammenarbeit mit den Waldbesitzern ihre vielfältigen Aufgaben für die Gesellschaft erfüllt.

Erster Landesbeamter Schauder betonte, dass der Landkreis gemeinsam mit seinen Städten und Gemeinden alles unternehmen werde, um den Wald mit seinen Schutz-, Nutz- und Erholungsfunktionen für nachfolgende Generationen zu erhalten. Hierzu werde weiter auf das traditionelle Prinzip der nachhaltigen Bewirtschaftung gesetzt.

Anja Peck leitet die höhere Forstbehörde, die beim Regierungspräsidium Freiburg angesiedelt, aber für das gesamte Land zuständig ist. Zum Jahresbeginn ist die Forstorganisation in Baden-Württemberg neu geordnet worden. Die Bewirtschaftung des Staatswaldes wurde in eine neue Anstalt öffentlichen Rechts überführt, die den Namen ForstBW trägt. Die staatlichen Aufgaben im Zusammenhang mit dem Forst und die Betreuungsdienstleistungen für die nichtstaatlichen Waldbesitzer verbleiben in einer dreistufigen Verwaltung.

Basis sind die unteren Forstbehörden bei den Landratsämtern, also auch das Forstamt des Landratsamtes Main-Tauber-Kreis. Übergeordnet sind die höhere Forstbehörde beim Regierungspräsidium Freiburg und die Forstabteilung beim Ministerium Ländlicher Raum.

Im Antrittsgespräch schilderten Erster Landesbeamter Schauder, Dezernent Rüger und Amtsleiter Mechler, wie sich das Forstamt im Zuge der Organisationsreform neu aufgestellt hat. „Die organisatorische Umstellung ist nach guter Vorbereitung ohne Verzögerungen verlaufen“, fasste Schauder zusammen. Im Fokus des Gesprächs standen auch die Aufgaben der unteren Forstbehörde, zu denen nach der Umstellung die Beratung, Betreuung und Förderung von Waldbesitzern sowie weitere Dienstleistungen für die Bevölkerung wie zum Beispiel die Waldpädagogik gehören.

„Wir streben darüber hinaus an, die problematischen Strukturen im sehr stark parzellierten Privatwald zu verbessern“, erklärte Amtsleiter Mechler. Er machte auch deutlich, dass das dritte Trockenjahr in Folge leider zu erheblichen Schäden an den Waldbeständen auch im Landkreis geführt habe.

Die Folge seien hohe Vermögensverluste der betroffenen Waldbesitzer, sowohl durch die Schäden selbst als auch durch den zusammengebrochenen Holzmarkt. „Das Phänomen ist nicht räumlich beschränkt, sondern betrifft ganz Mitteleuropa“, fasste Mechler zusammen. Daher sei es wichtig, die Förderung des Landes auf unterer Ebene, also durch die Kreisforstämter, umzusetzen. Somit könnten die Folgen der Extremwetterereignisse gemildert werden. lra

