VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken ehrte Mitarbeiter

Tauberbischofsheim.Acht Mitarbeiter von VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken in Tauberbischofsheim wurden nun für ihre 40-jährige Betriebszugehörigkeit geehrt: Lothar Drach, Uwe Gausrab, Johannes Josef Keller, Erhard Michel, Gerwald Treu, Gerhard Weber, Günter Wolf und Dieter Georg Zirkelbach. Geschäftsführer Philipp Müller dankte ihnen im Namen der Geschäftsleitung für ihre langjährige, engagierte Arbeit und ungewöhnliche Firmentreue mit einem Geschenk. Betriebsratsvorsitzender Christoph Greß gratulierte stellvertretend für die Belegschaft und überreichte ein Dankeschön. Von Bürgermeisterin Anette Schmidt erhielten die Jubilare die Ehrenurkunde des Landes Baden-Württemberg und ebenfalls ein Präsent. Unser Bild zeigt die VS-Jubilare mit Tauberbischofsheims Bürgermeisterin Anette Schmidt (links), dem Vorsitzenden des Betriebsrats, Christoph Greß, und Geschäftsführer Philipp Müller (hinten rechts). Bild: VS

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.10.2020