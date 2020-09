Vorwurf des Betrugs in acht Fällen

Würzburg/Main-Tauber-Kreis.Die Staatsanwaltschaft Würzburg legt dem Angeklagten, einem Polizeibeamten, der im Main-Tauber-Kreis tätig war vorläufig vom Dienst enthoben ist, acht Fälle des Betrugs sowie zwei Fälle des unerlaubten Erwerbs von Betäubungsmitteln und einen Fall des unerlaubten Besitzes vom Betäubungsmitteln jeweils in nicht geringer Menge zur Last.

Der Angeklagte soll einen krebskranken Mann, der ihm eine Vorsorgevollmacht erteilt hatte und dessen Medikation und häusliche Pflege der Angeklagte organisierte, unter Ausnutzung des Vertrauensverhältnisses dazu veranlasst haben, ihm in fünf näher bezeichneten Fällen im Frühjahr/Sommer 2017 Bargeld in Höhe von insgesamt 57 000 Euro zu übergeben und ihm in weiteren drei Fällen im selben Zeitraum insgesamt 26 500 Euro auf sein Konto zu überweisen.

Hierbei soll der Angeklagte gegenüber dem Geschädigten bewusst wahrheitswidrig angegeben haben, er benötige die Geldbeträge zur Bezahlung eines im Rahmen einer privaten Chemo verordneten Schmerzmittels bzw. für die Pflege- und Krankenkasse, unter anderem auch zur Einholung eines Gutachten als Zweitmeinung im Zusammenhang mit der Tumorerkrankung des Geschädigten. Tatsächlich soll der Angeklagte die Gelder für sich behalten haben. Darüber hinaus soll der Angeklagte ohne die erforderliche Erlaubnis ebenfalls im Frühjahr/Sommer 2017 in zwei Fällen jeweils 100 Gramm Marihuana erworben und im Herbst 2017 etwa 170 Gramm Haschisch besessen haben.

