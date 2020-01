Vorfahrt missachtet

Tauberbischofsheim.Ein missglückter Abbiegevorgang ist der mutmaßliche Grund eines Unfalls am Dienstagmittag in Tauberbischofsheim. Dies geht aus einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn hervor.

Eine 27-Jährige fuhr gegen 13 Uhr in ihrem Opel vom Kreisel Külsheimer Straße/Hauptstraße in Richtung der B 27 und wollte dort nach links in Richtung Großrinderfeld abbiegen. Zeitgleich befuhr der Lenker eines VW Golfs die Bundesstraße in Richtung Königheim. Die abbiegende Opel-Fahrerin übersah wohl den VW und kollidierte mit dem Wagen des 52-Jährigen.

Verletzte gab es bei dem Unfall keine. Laut Polizei entstand aber ein Schaden von fast 15 000 Euro an den beiden Fahrzeugen.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.01.2020