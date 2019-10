Vorfahrt missachtet

Boxberg.Weil am Freitagabend ein 39-jähriger Fahrer eines Skodas die Vorfahrt in Boxberg missachtete, kam es zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Der Skoda-Fahrer war auf der Landesstraße aus Richtung Unterschüpf kommend in Richtung der Einmündung zur Bundesstraße unterwegs.

Dort wollte der 39-Jährige nach links abbiegen und übersah hierbei den vorfahrtsberechtigten, auf der Bundesstraße von rechts kommenden, Mercedes eines 76-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß der Autos. Keiner der Beteiligten wurde hierbei verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden von knapp 6000 Euro. Der Skoda-Fahrer muss nun mit einer Anzeige rechnen.

