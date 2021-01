Vorbereitungen zur Landtagswahl

Main-Tauber-Kreis.Die erste Sitzung des Kreiswahlausschusses für die Landtagswahl am 14. März findet am Dienstag, 19. Januar, um 14 Uhr im Sitzungssaal des Landratsamts Main-Tauber-Kreis (Haus IV), Gartenstraße 2a, in Tauberbischofsheim.

Dabei wird über die Zulassung der im Wahlkreis 23 Main-Tauber eingegangenen Wahlvorschläge entschieden.

Die Sitzung ist öffentlich. Es hat jedermann Zutritt. An der Sitzung nehmen der Kreiswahlleiter bzw. stellvertretende Kreiswahlleiter, die sechs bestellten Beisitzer beziehungsweise deren Stellvertreter sowie die Vertrauensleute der eingereichten Wahlvorschläge teil.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.01.2021