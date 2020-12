Vorbereitung läuft

Main-Tauber-Kreis.Die ersten Zentralen Corona-Impfzentren für Baden-Württemberg stehen fest – weitere Standorte sind noch in Planung. „Die Zentralen Impfzentren (ZIZ) sind Teil der vom Sozialministerium erarbeiteten Impfkonzeption, die das Kabinett bereits letzte Woche gebilligt hat“, so der Landtagsabgeordnete Wolfgang Reinhart.

Spätestens ab Jahresbeginn 2021 seien Impfstoffe verfügbar. „Wir bereiten uns mit Hochdruck darauf vor – auch hier im Landkreis“, unterstrich Reinhart. Gespräche mit Landrat Frank als auch mit Franz Hoch, dem Chef-Koordinator für Corona-Fragen im Kreis, seien geführt worden. „Bei dieser Herkulesaufgabe müssen wir eng zusammenarbeiten“, betonte Reinhart. Da eine Impfung über das reguläre System, also die Regelversorgung in den Arztpraxen, zu Beginn der Verfügbarkeit der Impfstoffe noch nicht umsetzbar sei, werde es von 15. Dezember an in einem ersten Schritt zwei bis drei Zentrale Impfzentren (ZIZ) pro Regierungsbezirk geben, die dann in einem zweiten Schritt bis zum 15. Januar auf sämtliche Stadt- und Landkreise (Kreisimpfzentren, KIZ) ausgeweitet würden.

Auch nach Bad Mergentheim werde ein Kreisimpfzentrum kommen. Wichtig seien laut Reinhart mehrere Impfstraßen, dass man zügig vorankomme. „Unsere Hoffnung muss sein, insgesamt 1200 Impfungen pro Tag durchführen zu können“, so der Abgeordnete. Reinharts Dank galt hier insbesondere dem DRK in Bad Mergentheim, Tauberbischofsheim und Wertheim.

Reinhart trage daher gerne die Forderung des Landrats mit, auch die Sanitätsunterstützung durch die Bundeswehr zu nutzen. Im Gespräch mit Franz Hoch von der Caritas, der auch für Corona im Lenkungskreis sitzt, wurde dabei auch das Thema Vergütungsfragen vertieft, damit genügend Personal akquiriert werden könne. pm

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.12.2020