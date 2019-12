Vor allem für Ältere eine Zumutung

Mit der Schließung der Postfilialen in Tauberbischofsheim und Umgebung wurde Großartiges geleistet. Äußerst kundenfreundlich steht man jetzt sehr beengt in langen Warteschlangen in einem dafür nicht geeigneten Geschäft. Die Arbeit, die sonst zwei bis drei Postangestellte erledigt haben, muss nun von einer Person gestemmt werden. Ganz abgesehen von Personen, die ein Postbank-Konto haben, denn die trifft es besonders hart. Einfachste Dinge, wie Geld abheben, werden zu einer Herausforderung, da ja noch nicht mal mehr ein Geldautomat vorhanden ist. Ältere Menschen können auch keine Online-Bankgeschäfte erledigen und wissen nicht, wo sie ihre Überweisungen tätigen oder Kontoauszüge abholen können. Gezwungener Maßen müssen sie in die noch spärlich vorhandenen Filialen fahren – und das im ländlichen Raum bei schlechten Nahverkehrverbindungen. Diese Entwicklung ist wirklich der Hammer und ich gratuliere dem Post-Management recht herzlich, dass Sie es geschafft haben, ein jahrhundertelanges, traditionelles Unternehmen derart zu ruinieren.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 05.12.2019