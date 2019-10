Vor 50 Jahren Staatsexamen abgelegt

Tauberbischofsheim.50 Jahre ist das Staatsexamen des ersten Ausbildungskurses für Krankenpflege am damaligen, 1966 errichten Kreiskrankenhaus her. Nun trafen sich sieben der zehn ehemaligen Absolventen (zwei waren verhindert, eine bereits vor 15 Jahren verstorben), um unter anderem noch einmal ihre alte Wirkungsstätte zu besuchen. Pflegedirektor Holger Kraft nahm sich viel Zeit, um zunächst seinen Besucherinnen die Psychiatrie und ihr Konzept zu erläutern und um dann die anderen Stationen zu besuchen, wo sich ebenfalls so manches verändert hat. Anschließend traf man sich in gemütlicher Runde, um die alten Zeiten noch einmal lebendig werden zu lassen, aber auch von beruflichen Erfahrungen und Familie zu erzählen. Am Ende versprach man sich., nicht wieder eine solange Zeit bis zum nächsten Treffen verstreichen zu lassen. aba

