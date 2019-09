Von der Spannung des Wartens

© Leistner

Tauberbischofsheim.Wartende Menschen an der Haltestelle ist eines von Dieter Leistners Themen, denen er sich in seiner Fotografie widmet, Architektur das andere. Dabei hat er einst angefangen als Schreiner zu arbeiten. Erst auf dem zweiten Bildungsweg studierte er in Köln und Wuppertal Fotoingenieurwesen, anschließend Fotografie an der Folkwangschule in Essen. Heute zählt er zu den bekanntesten deutschen Architekturfotografen. Immer wieder arbeitet er mit führenden Architekten der zeitgenössischen Baukunst zusammen, darunter Gottfried Böhm, Richard Meier oder Gustav Peichl. Seit 1982 ist er als freiberuflicher Fotograf tätig. Von 1999 bis zu seiner Emeritierung 2018 war er zudem Professor für Fotografie an der Hochschule Würzburg-Schweinfurt, wo er weiterhin lehrt. Vernissage ist am Freitag, 20. September, 20 Uhr. Die Ausstellung im Engelsaal (Blumenstraße 5/neben der Mediothek) ist anschließend bis zum 13. Oktober geöffnet, samstags von 10.30 bis 12.30 Uhr, sonntags von 14 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung (kvtbb@gmx.de),. Der Eintritt ist kostenfrei. Bild: Leistner

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.09.2019