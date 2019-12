Vollsperrung zur L 578

Tauberbischofsheim.Die ersten beiden Bauabschnitte in der Würzburger Straße im Zuge der Umsetzung der Eigenmaßnahmen Wasserversorgung sind fast abgeschlossen. Die halbseitige Sperrung der Würzburger Straße endet am Montag, 9. Dezember. Für die darauffolgenden Bauabschnitte in Richtung L 578 ist ab Montag die Zu- und Abfahrt der L 578 gesperrt. Gegenüber der Ausfahrt Kachelstraße wird die Straße halbseitig gesperrt. Die Zufahrt in Fahrtrichtung Stadt ist möglich. Die Sperrungen dauern nach Angaben der Stadtverwaltung voraussichtlich bis zum 20. Dezember an. Grafik: Stadtverwaltung

