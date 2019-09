Vollsperrung in der Würzburger Straße

Tauberbischofsheim.Die Umsetzung der Eigenmaßnahmen Wasserversorgung im Zuge der Wasserversorgungskonzeption Mittlere Tauber ist angelaufen. Der Bauabschnitt Würzburger Straße begann am Montag, 16. September. Zwischen der Kreuzung Mergentheimer Straße und der Einmündung Julius-Berberich-Straße ist die Straße für die Dauer von vier Wochen voll gesperrt. Für die darauffolgenden Bauabschnitte in der Würzburger Straße sind halbseitige Sperrungen vorgesehen. Es wird mit einer Gesamtbauzeit bis 15. November gerechnet. Danach geht es in Richtung Hochbehälter weiter. Bild: Fabian Greulich

