Vollmundiger Körper überzeugt

Distelhäuser Märzen Urstoff ist „Bier des Monats“. Die Bierexperten von ProBier-Club.de haben gewählt

Distelhausen. Zum „Bier des Monats August 2020“ haben die Mitglieder des bundesweit agierenden ProBier-Club.de die Bierspezialität „Distelhäuser Märzen Urstoff“ der Distelhäuser Brauerei Ernst Bauer gewählt.

„Bier des Monats“ ist ein bundesweiter Preis, der im Laufe eines Jahres nur zwölf Mal vergeben wird, verdeutlichte Biersommelier Frank Winkel bei der Preisübergabe in Distelhausen. Der ProBier-Club.de wurde 1998 gegründet und wählt seitdem ein Bier des Monats. Die Distelhäuser Brauerei hatte zuletzt 2018 die Auszeichnung für ihr „Distelhäuser Landbier“ bekommen. Vorher schaffte es das „Distel Spezial“ sogar zum Bier des Jahres. Dieses wird einmal jährlich aus allen Bieren des Monats gewählt und das Distelhäuser Märzen Urstoff hat gute Chancen in die Fußstapfen des Distel Spezial zu treten.

„Goldgelb leuchtend steht das Distelhäuser Märzen Urstoff im Glas und lässt seinen vollmundigen Körper schon erahnen. Der feinporig cremige Schaum steht darüber fest und stabil. Ein süßlich angehauchter Geruch entfaltet sich aromatisch in der Nase. Im Antrunk sind feine Noten von Karamell, Malz und feiner Hopfen zu erkennen, die sehr ausgewogen daher kommen und Lust auf den nächsten Schluck machen. Die frische Rezenz, die sich außergewöhnlich lange hält, begeistert und zeugt von höchster Braukunst und langsamer und langer Reifung“, verlas Winkel die Laudatio der Jury.

Diese besteht beim ProBier-Club.de aus Menschen, die die Vielfalt der Biere in Deutschland und der Welt mögen und zu schätzen wissen. Rund 7000 verschiedene Biere gibt es hierzulande. Wenn man täglich ein Bier trinken würde, wäre man also 19,5 Jahre beschäftigt. Der ProBier-Club.de hat weltweit über 6000 Mitglieder. Ihnen wird monatlich ein Probierpaket zugesandt, das vorher von einem Konsumenten-Ausschuss mit viel Sorgfalt zusammengestellt wurde. Mitglied kann jeder werden, der gerne die verschiedensten Bierspezialitäten aus Deutschland kennenlernen möchte.

Geschäftsführer Christoph Ebers von der Distelhäuser Brauerei ist stolz auf die Auszeichnung, die wieder einmal unterstreicht, dass in der mittelständigen Brauerei handwerklich hochklassiges Bier produziert wird, das selbst Experten immer wieder überzeugt. Ebers wies darauf hin, dass sich der Markt verändere und der Trend hin zu nicht ganz so bitteren Bieren, wie dem Pils, zu beobachten sei. Hier sei die Distelhäuser Brauerei gut aufgestellt. Das Märzen ist eine uralte Biersorte, die untergärig eingebraut wird und deshalb früher nur in den Wintermonaten hergestellt wurde, wenn die Temperaturen kühl waren. Meist wurde es im März letztmals gebraut und damit noch etwas stärker war, als die leichten Sommerbiere. Daher hat sich wohl auch der Begriff Märzen in den Köpfen der Genießer festgesetzt, so Ebers.

Die Brauerei hofft mit dem „Distelhäuser Märzen Urstoff“ zum Bier des Jahres gewählt zu werden, wie vorher schon das Pils und das Spezial. Denn solche Auszeichnungen, die von Verbrauchern verliehen werden, seien Ansporn für noch bessere Leistungen der Mitarbeiter in allen Bereichen, auch in schwierigen Zeiten.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.08.2020