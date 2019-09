Volkshochschule öffnet ihre Türen

Tauberbischofsheim.Die vhs Mittleres Taubertal öffnet am Freitag, 20. September, in ihren Mitgliedskommunen die Türen zur „Langen Nacht der Volkshochschule.“ Bundesweit wird an diesem Abend das 100-jährige Bestehen der Volkshochschulen gefeiert. Es ist die größte Publikumsaktion in der Geschichte der deutschen Volkshochschulen.

Von 19.30 bis 21 Uhr findet an der Freiherr-von-Zobel-Schule in Großrinderfeld der Vortrag „Zeitmanagement“ statt. Von 19.30 bis 21 Uhr kann man im Familienzentrum Grünsfeld einen Vortrag unter dem Titel „Loslassen – ein Weg in die eigene Freiheit“besuchen. Im Rathaus Lauda wird ein Vortrag zum Thema „3D-Drucker – ein neuer Hype?!“ (17.30 bis 19 Uhr) sowie der Kurs „Finnisch kennen und lieben lernen“ (19.30 bis 21 Uhr) angeboten. Außerdem stehen die Dozenten der Tschechisch-Kurse zwischen 18 und 19.30 Uhr für Beratungen zur Verfügung. Im vhs-Gebäude Tauberbischofsheim beginnt die lange Nacht um 17 Uhr mit der Weiterbildungsberatung. Beratung für Sprachkurse bieten außerdem die Dozenten der Englisch- und Italienischkurse (18 bis 20 Uhr) sowie der Französisch- und Portugiesisch-Kurse (20 bis 21.30 Uhr) und der Spanischkurse (19.30 bis 21 Uhr) an. Darüber hinaus finden Infoabende zur Einführung in die vhs.cloud (18 bis 18.50 Uhr, beziehungsweise 19 bis 19.50 Uhr), zu „Chillout vom Alltag“ (19 bis 20 Uhr), zu „Glocken als Musikinstrument“ (20 bis 21 Uhr) und zu „3D-Drucker – ein neuer Hype?!“ (20 bis 22 Uhr) statt. Der Vortrag „Zeitmanagement“ (21.30 bis 23 Uhr) und eine Gesangsstunde für Kinder und Großeltern (18 bis 19 Uhr) runden das Programm ab. Das Rathaus Werbach wartet von 18.30 bis 21.30 Uhr mit einem Kurs zum Thema „Webseiten erstellen“ auf. Im Rathaus Wittighausen wird von 19 bis 21 Uhr ein Kurs zur Sicherheit im Internet angeboten. Die Angebote sind gratis. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019