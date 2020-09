Vier neue Corona-Fälle

Main-Tauber-Kreis.Im Main-Tauber-Kreis wurden am Wochenende vier neue Fälle einer Coronavirus-Infektion gemeldet. Drei Infektionen wurden am Samstag, 5. September, registriert, eine am Sonntag, 6. September. Die betroffenen Personen leben im Gebiet der Städte Niederstetten, Bad Mergentheim, Lauda-Königshofen und Wertheim. Dabei handelt es sich in drei Fällen um Reiserückkehrer aus Risikogebieten im Ausland.

...