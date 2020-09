Vier Leichtverletzte nach Kollision

Distelhausen.Vor der Auffahrt auf die Autobahn 81 bei Tauberbischofsheim sind am Mittwochabend zwei Pkw zusammengestoßen, wodurch vier Personen leichte Verletzungen erlitten. Ein 24-Jähriger war gegen 18 Uhr aus Bad Mergentheim kommend auf der Bundesstraße 290 unterwegs. An der Autobahnausfahrt Tauberbischofsheim wollte er mit seinem Opel Zafira nach links auf die Autobahn auffahren. Beim Abbiegen übersah er den ihm entgegenkommenden Ford Fiesta einer 31-Jährigen. Diese kam aus Richtung Tauberbischofsheim und war in Richtung Lauda unterwegs.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt circa 14 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 24-Jährige sowie seine Insassen im Alter von 15 und 18 Jahren erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die 31-Jährige vorsorglich in ein Krankenhaus. Auch sie trug leichte Verletzungen davon.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 18.09.2020