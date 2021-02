Viele Wege zum erfolgreichen Abschluss

Tauberbischofsheim.Aufgrund der derzeitigen Pandemielage können die traditionell Anfang Februar stattfindenden Info-Abende an der Kaufmännischen Schule Tauberbischofsheim leider nicht stattfinden. Stattdessen finden sich ab Anfang Februar auf der Homepage der Schule unter www.kstbb.de Videos und Materialien zur Information, um die nachfolgenden Ausführungen zu ergänzen:

Wirtschaftsgymnasium

Absolventen der Realschulen, Gemeinschaftsschulen, Werkrealschulen, der zweijährigen Berufsfachschulen und Schüler der allgemeinbildenden Gymnasien nach Klasse 9 oder Klasse 10 können im Wirtschaftsgymnasium Tauberbischofsheim das Abitur erwerben.

Das Wirtschaftsgymnasium bietet neben dem bekannten Profil Wirtschaft auch als Besonderheit das praxisbezogene Profil Finanzen.

Intensive berufsbezogene Lerninhalte im Profilfach Wirtschaft und in praxisorientierter Informatik einen Schwerpunkt im Unterricht. Vor allem das Neigungsfach Privates Vermögensmanagement stärkt das besondere Profil des Wirtschaftsgymnasiums und bringen große Vorteile bei einer Bewerbung in dieser Berufsrichtung und im täglichen Leben. Da das Wirtschaftsgymnasium am Schulversuch „Tablets im Unterricht“ teilnimmt, werden die Schüler des Profils Finanzen mit Tablets ausgestattet.

Das Wirtschaftsgymnasium schließt mit der schriftlichen Abiturprüfung in vier Fächern und einer mündlichen Prüfung ab. Voraussetzung für die Aufnahme in das Wirtschaftsgymnasium ist der Abschluss der Mittleren Reife (Notendurchschnitt mindestens 3,0 aus den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik) beziehungsweise die Versetzung in die Klasse 10 beziehungsweise 11 eines Gymnasiums. Sofern mehr Bewerber die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen als Schüler aufgenommen werden können, findet ein Auswahlverfahren statt.

Berufskolleg

Die Berufskollegs der Kaufmännischen Schule Tauberbischofsheim bieten jungen Menschen die Chance, praxisnahe Kompetenzen zu erwerben und einzuüben.

Allen Schülern mit mittlerem Bildungsabschluss (Mittlerer Reife, einschließlich Werkrealschulabschluss) steht an der Kaufmännischen Schule Tauberbischofsheim der Besuch der einjährigen Kaufmännischen Berufskollegs I und II (BKI und BKII) im Profil „Wirtschaft und Datenverarbeitung“ offen. Hier werden sowohl kaufmännische als auch allgemeinbildende Fächer unterrichtet.

Ein Schwerpunkt des Profils Wirtschaft und Datenverarbeitung liegt im Unterrichtsfach „Übungsfirma“, in dem das kaufmännische Arbeiten unter realen Bedingungen simuliert und trainiert wird. Mit dem Bestehen der Abschlussprüfung des Berufskollegs II wird die Fachhochschulreife erworben.

Die Fachhochschulreife berechtigt zu einem Studium aller Fächer an einer Fachhochschule in Baden-Württemberg. Nach einem einschlägigen Praktikum ist bundesweit ein Studium möglich.

Berufsfachschule

Die zweijährige Berufsfachschule Wirtschaft (ehemalige Wirtschaftsschule) bietet die Chance, im angeführten Zeitraum einen mittleren Bildungsabschluss (Mittlere Reife) im beruflichen Schulwesen zu erwerben. Sie wendet sich besonders an Schüler mit einem Hauptschulabschluss. Aber auch Hauptschüler mit der Versetzung in die Klasse 10 der Werkrealschule, Schüler nach dem Berufseinstiegsjahr oder Werk-/Realschüler nach der achten Klasse, wenn sie in Deutsch, Englisch und Mathematik jeweils die Note befriedigend erreichen, können in diese Zweijährige Berufsfachschule wechseln.

Diese Schulart bereitet die Schüler auf den Besuch eines Berufskollegs vor, in dem die Fachhochschulreife erworben werden kann. Auch der Besuch eines beruflichen Gymnasiums mit dem Ziel „Allgemeine Hochschulreife“ (Abitur) ist mit diesem Abschluss bei Erreichen der Mindestqualifikation möglich.

Für Fragen steht das Schulleitungsteam auch telefonisch oder per E-Mail zur Verfügung. Kontaktdaten findet man auf der Homepage www.kstbb.de. Anmeldungen für die jeweiligen Schularten müssen schriftlich (Berufsfachschule Wirtschaft, Download des Anmeldeformulars über www.kstbb.de unter Schüler/Formulare) oder online über https://bewo.kultus-bw.de/Bewo (Wirtschaftsgymnasium und Berufskollegs) bis zum 1. März 2020 erfolgen.

