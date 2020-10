Viele Schüler in Quarantäne

Main-Tauber-Kreis.Keine weiteren Fälle einer Coronavirus-Infektion wurden am Montag im Main-Tauber-Kreis gemeldet. Die Gesamtzahl der bislang bestätigt infizierten Personen im Landkreis beträgt damit weiter 576. Allerdings stehen am Montagnachmittag im Zusammenhang mit dem größeren Infektionsgeschehen vom Wochenende außergewöhnlich viele Testungen im Abstrichzentrum des Main-Tauber-Kreises in Bad Mergentheim

