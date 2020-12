Viele Aktionen ehrenamtlich organisiert

TAUBERBISCHOFSHEIM.„Gott stellt jeden dahin, wo er ihn braucht“!. Mit diesem Zitat von Adolph Kolping, hieß Präses Pater Kasimir Fieden die Mitglieder der Kolpingsfamilien von Tauberbischofsheim und Hochhausen sowie alle Besucher am Vorabendgottesdienst des zweiten Advents in der St. Martinskirche willkommen. In den besonderen Pandemiezeiten war es dem Kolpingpräses wichtig, ohne die sonst übliche Begegnung der Kolpingsfamilien zu einer Feierstunde im Winfriedheim, dennoch im Rahmen eines Gottesdienstes Ehrungen durchzuführen.

Während seiner Predigt erwähnte Pater Kasimir das große und verdienstvolle Wirken des Priesters Adolph Kolping, der sich vor allem mit der sozialen Frage des 19. Jahrhunderts auseinandersetzte. Im Oktober 1991 wurde er von Papst Johannes Paul II seliggesprochen. In der Minoritenkirche in Köln formulierte der Papst den Satz: „Solche Leitbilder wie Adolph Kolping brauchen wir für die Kirche von heute“! Sein von ihm gegründeter Gesellenverein war Vorbild für das Kolpingwerk weltweit.

Vor 60 Jahren trat Ludwig Würzberger in die Kolpingsfamilie Tauberbischofsheim ein und vor 50 Jahren Professor Dr. Wolfgang Reinhart in die Kolpingsfamilie Königheim mit dem späteren Wohnortwechsel in die Kreisstadt.

Ludwig Würzberger kümmerte sich bei seinem Engagement vorwiegend um die Seniorenarbeit, während sich Wolfgang Reinhart, auch mit dem aus Königheim stammenden, früheren Diözesansekretär Robert Steffan in der Jugendarbeit einbrachte.

Mit Herzblut übte Ludwig Würzberger seine frühere berufliche Tätigkeit als Altenpfleger aus. Ehrenamtlich organisierte er im Bezirks- und Regionalverband Odenwald-Tauber in verschiedenen Gemeinden zahlreiche Seniorennachmittage. Seine Seniorenfahrten, die er im Laufe seiner ehrenamtlichen Tätigkeit durchführte, fanden stets Interesse mit vielen Teilnehmern. Es würde den Rahmen sprengen, wollte man Würzbergers weitere Aktivitäten aufzählen.

Wolfgang Reinhart lag die katholische Jugendarbeit in der Jungkolpinggruppe, auch mit der Organisation von internationalen Jugendbegegnungen, sehr am Herzen. Präses Pater Kasimir Fieden übergab beiden Jubilaren jeweils die Ehrenurkunde des Deutschen Kolpingwerkes Köln, mit der dazugehörigen Goldenen Ehrennadel. Weiter erhielten sie den sogenannten „Kolping-Kaffee“, wobei es sich um fair gehandelten Kaffee der Kaffeebauern in Lateinamerika handelt. gem

