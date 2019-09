Viel Abwechslung für die Kinder

Tauberbischofsheim.. Beim zweiten Teil der städtischen Sommerferienbetreuung in der sechsten Ferienwoche war wieder viel Abwechslung für Erst- bis Fünftklässler geboten. Die 17 Kinder wurden in der Grundschule am Schloss von den Betreuungskräften Jutta Antoni, Praktikantin Jana Schöllig und einer Sozialpraktikantin des Matthias-Grünewald-Gymnasiums betreut. Neben zahlreichen Freibadbesuchen reichte das Programm von Bastelprojekten wie Bastelbeton und einem Murmelspiel aus Schuhkarton bis hin zu Spielplatzbesuchen und Eisessen. Das städtische Angebot der Ferienbetreuung wird zusätzlich in den Oster-, Herbst- und Pfingstferien geboten und unterstützt besonders berufstätige und alleinerziehende Eltern während der Ferienzeit.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 18.09.2019