VHS stellt sich deutlich digitaler auf

Das Team der Volkshochschule Mittleres Taubertal freut sich nach den Corona-bedingten Einschränkungen, das neue vhs-Programm für Herbst und Winter 2020/21 präsentieren zu können.

Tauberbischofsheim. Ein druckfrisches Programmheft der Volkshochschule Mittleres Taubertal wird in der zweiten September-Woche an alle Haushalte in den umliegenden Gemeinden verteilt. Wer das bisherige

...