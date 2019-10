VHS-Geschäftsstelle geschlossen

Tauberbischofsheim.Die Geschäftsstelle der Volkshochschule Mittleres Taubertal hat in den Herbstferien bis einschließlich 31. Oktober Betriebsferien.

Die aktuellen Kursangebote sind unter www.vhs-mt.de ab sofort jederzeit abrufbar.

Anmeldungen sind auch in den Herbstferien weiterhin per Post (Struwepfad 2, 97941 Tauberbischofsheim) oder per Fax unter 09341-89680-29 möglich.

Darüber hinaus ist eine Online-Anmeldung über die Homepage www.vhs-mt.de möglich.

Anmeldungen werden nicht bestätigt. Teilnehmer werden nur benachrichtigt, falls Kurse schon belegt sein sollten oder sich Änderungen ergeben. Alle Kurse, die planmäßig stattfinden, werden nicht bestätigt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 29.10.2019