Veterinäramt unter neuer Leitung

Main-Tauber-Kreis.Dr. Carmen Schöneck (55) wurde die Leitung des Veterinäramts im Landratsamt Main-Tauber-Kreis übertragen. Sie tritt damit die Nachfolge von Dr. Helmut Stoffel an, der zum Veterinäramt des Landratsamts Hohenlohekreis gewechselt ist. Carmen Schöneck dagegen war zuletzt beim Hohenlohekreis tätig. "Sie verfügt über umfangreiche Berufs- und Führungserfahrung in verschiedensten Bereichen der Veterinärverwaltung. Landrat Reinhard Frank wünschte ihr für die neue Aufgabe viel Erfolg", so das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.02.2021