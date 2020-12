Versteigerung der Flächenlose

Dienstadt.Das Forstrevier Tauberbischofsheim hat im Distrikt „Dien-stadter Wäldchen“ auf Gemarkung Dienstadt Flächenlose Hartholz-, Gipfel- und Stangenlose) abzugeben. Die Versteigerung findet am Samstag, 19. Dezember, um 10 Uhr statt.

Treffpunkt ist in Dienstadt an der Kirche. Die Flächenlose können gegen Barzahlung und Vorlage eines Nachweises über die Teilnahme an einem Motorsägenlehrgang erworben werden. Weitere Auskunft erteilt Revierleiter Jochen Hellmuth, Telefon 0175/2607684. Es gelten die Corona-Regelungen. Ein Stift für die Unterschrift ist mitbringen.

Info: Die Flächenlos-Versteigerungstermine im Main-Tauber-Kreis können unter www.main-tauber-kreis.de/versteigerungen im Internet eingesehen werden.

