Verkehrsführung geändert

Alles neu macht der Juli: Seit kurzem ist die Verkehrsführung an der Obi-Kreuzung geändert.

Tauberbischofsheim. Wer vom Kreisel an der Pestalozziallee kommt, muss sich umgewöhnen – die linke Spur, die früher nur für Linksabbieger vorgesehen war, gilt nun auch für den Geradeausverkehr Richtung Kirschengarten.

Die rechte Spur, einst für den Geradeaus- und Rechtsabbiege-Verkehr, ist neuerdings nur noch für Rechtsabbieger vorgesehen.

Markus Moll, Pressesprecher des Landratsamts Main-Tauber-Kreis, das für das Land Baden-Württemberg den Neubau der Ampelanlage übernommen hat, dazu auf Anfrage der FN: „Die geänderte und optimierte Verkehrsführung dient dazu, dass künftig mehr Verkehr aus dem Gewerbe- und Industriegebiet kommend über die Nordbrücke abgeführt werden kann.“

Durch die Corona-Pandemie, so Markus Moll weiter, waren die Arbeiten vorübergehend eingestellt worden, so dass sich das Projekt verzögert hat. Fertigstellung und Abnahme seien nun in rund zwei Wochen geplant.

Momentan werden Kontaktschleifen geschnitten, Einstellungen durch die Signalbaufirma vorgenommen und Restarbeiten im Gehwegsbereich vorgenommen.

Die Kosten der neuen Ampelanlage belaufen sich auf rund 80 000 Euro. sk

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 25.07.2020