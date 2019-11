Urban Cowboys und andere Gestalten

© Claudia Katrin Leyh

Tauberbischofsheim.Das große Thema ihrer Arbeit sei der Mensch, sagt die Designerin und Bildhauerin Claudia Katrin Leyh. Sein Seelenleben, seine Spannungen und Verspannungen, seine Verstrickungen, Reaktionen auf andere Individuen, aber auch Einflüsse seiner Umgebung, Zwischenmenschliches. Wer ihre Plastiken betrachtet, wird unweigerlich von diesem Menschlichen in den Bann gezogen – von dem schelmischen Humor und dem ironischen Hintersinn, der sich in jeder ihrer Figuren widerspiegelt.

Studiert hat Claudia Katrin Leyh an der Hochschule für Kunst und Design in Burg Giebichenstein/Halle. Nach ihrem Abschluss gründete sie ihr Atelier für Grafik und Design Ideenbrigade und arbeitet seitdem als Designerin und freischaffende Künstlerin. Zur Vernissage ihrer Ausstellung am Freitag, 29. November, 20 Uhr, sind alle Interessierten willkommen. Bild: Claudia Katrin Leyh

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 21.11.2019