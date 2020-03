Unvergessliches Erlebnis

Tauberbischofsheim.Eine ereignisreiche Jugend-Skifreizeit verbrachten die Teilnehmer aus dem Main-Tauber-Kreis mit der Sportjugend in Saas Grund in der Schweiz.

Die Jugendlichen verbrachten unvergessliche Tage in einem der schönsten Skigebiete der Region, umgeben von 18 Viertausendern und dem riesigen Gletscher in Saas Fee.

Untergebracht war die Jugendgruppe in einem Selbstversorgerhaus mitten in Saas Grund, das nur wenige Meter vom Skilift entfernt lag.

Nur durch selbstständiges Handeln, Eigeninitiative und tatkräftige Mitarbeit jedes Einzelnen war es möglich, dass die Zubereitung der Mahlzeiten reibungslos ablief. Aufgrund des allzeit großen Hungers nach den doch sehr anstrengenden Skitagen, liefen diese Arbeiten ohne Probleme ab.

Bei insgesamt gutem Ski-Wetter und ausgezeichneten Pistenverhältnissen wurden die sechs Tage optimal genutzt.

In mehreren Unterrichtseinheiten wurde der jungen Gruppe das Fahren auf Board und Skiern näher gebracht und die Schwierigkeitsstufe Stück für Stück gesteigert, so dass am Ende der Freizeit jeder Anfänger mühelos die Pisten abfahren konnte.

Thema „Helmpflicht“

Darüber hinaus wurden die Teilnehmer auch zum Thema „Helmpflicht – mögliche Gefahrenquellen auf der Piste sowie rechtliche Aspekte“ sensibilisiert.

Jeder Tag wurde nach dem Skifahren mit einem abwechslungsreichen Abendprogramm abgerundet. So gab es unter anderem einen Kennenlernabend, einen Spieleabend, eine Karaoke-Show sowie einen tollen Abschlussabend.

