Unterstützung von Familien im Blick

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie standen im Mittelpunkt der Sitzung des Tauberbischofsheimer Gemeinderats in der Stadthalle.

Tauberbischofsheim. Konkret ging es in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag um Hilfsmaßnahmen der Stadt in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Lebens. Das Gremium stimmte dem von der Verwaltung ausgearbeiteten Maßnahmenplan geschlossen zu.

„Es ist

...