Unterrichtsalltag ist anders als vor Corona

Lockdown und Schulschließungen. Das ist erstmal vorbei. Seit Montag gehen die Grundschüler wieder komplett und klassenweise zur Schule. Für Schüler und Lehrer eine echte Herausforderung.

Tauberbischofsheim. Bereits in der vergangenen Woche wurde geprobt. Nach gut drei Monaten stand für die Grundschüler wieder der Schulbesuch an. Die Klassen der Grundschulen waren geteilt, die Kinder wurden in getrennten Kleingruppen unterrichtet. Seit Montag gibt es wieder Regelunterricht.

„Ich war erst ein bisschen skeptisch, doch dann war es richtig gut“, strahlt der achtjährige Leo nach wochenlanger Schulabstinenz. Endlich konnte der Drittklässler wieder Freunde sehen, mit ihnen reden und auf dem Pausenhof spielen. Natürlich gibt es Einschränkungen wie Händedesinfektion, Maskenpflicht vom Betreten des Schulhauses bis zum Sitzplatz in der Klasse, auseinandergerückte Tische, versetzte Pausenzeiten oder das Gebot, dass nur eine Person in der Toilette sein darf.

Die Kinder nehmen das gelassen. Sie kennen die Einschränkungen beim Einkaufen seit Wochen und haben sich auf ein verändertes Miteinander eingestellt. Jetzt gilt es, sich neu zu beschnuppern, Erfahrungen des „Homeschoolings“ – wie das Lernen zu Hause unter Anleitung der Eltern neudeutsch genannt wird – auszutauschen und den jeweiligen Lernstand festzustellen.

Für die Grundschullehrerinnen und die Rektorinnen waren die vergangenen Wochen und der Wiedereinstieg in den Schulalltag alles andere als leicht. „Ferien hat niemand gemacht“, räumt Sabine Ressel, Rektorin der Christian-Morgenstern-Grundschule, mit einem weit verbreiteten Vorurteil auf. Dass sich die Lehrer keinen „faulen Lenz“ während des coronabedingten Lockdowns gemacht haben, bestätigen auch Beatrix Heimburger-Sack von der Grundschule Am Schloss und Maike Dogan von der Grundschule Impfingen.

Schließlich waren die Lehrer auch während der Schulschließungen aktiv, haben Lernvideos nicht einfach nur kopiert, sondern selbst gedreht und über das Internet kommuniziert.

Die von den Medienzentren des Landes zur Verfügung gestellte App „Medienzentrum Klassenraum“ bot hier eine Lösung für Schulen. Außerdem wurde das auf einem deutschen Server gehostete Open Source Konferenztool Jitsi genutzt, um rechtssicher zu kommunizieren und auch mal mit anderen Klassenkameraden gemeinsam in Kleingruppen zu arbeiten.

Alle mitnehmen

„Wir haben immer versucht, Schüler und Eltern mitzunehmen – vom digitalen Lernen bis zur schriftlichen Kommunikation“, so Beatrix Heimburger-Sack. Hatten Kinder nicht die Möglichkeit, sich per Computer einzuwählen oder Arbeitsblätter auszudrucken, wurden die Aufgaben verschickt oder auch persönlich in den Briefkasten gesteckt.

„Wir sind mit den Leistungen der Kinder, die sie während der Homeschooling-Phase erbracht haben, sehr zufrieden. Diejenigen, die schon vor Corona zu den Sorgenkindern gehörten, sind es nach wie vor“, resümiert Maike Dogan das bis jetzt ersichtliche Niveau der Kinder. Dem stimmen ihre Kolleginnen zu. „Was die Kinder von zu Hause mitbringen, ist ganz unterschiedlich“, so Sabine Ressel. Gerade für Erstklässler sei die Schulschließung schwierig gewesen. Niemand könne verlangen, dass sich Kinder die Buchstaben selbst beibringen. Beatrix Heimburger-Sack verweist darauf, dass es sich bei Grundschulkindern immer um eine heterogene Gruppe handele. „Im Gleichschritt zu arbeiten, geht nicht. Wir müssen die Kinder da abholen, wo sie stehen.“

„Für Schülerinnen und Schüler, die durch den Fernlernunterricht während des Zeitraums der für die Schulen geltenden Betriebsuntersagung nicht erreicht wurden oder für die aus anderen Gründen nach Einschätzung der Klassenkonferenz und Zustimmung der Schulleitung ein besonderer Bedarf besteht, können im Rahmen der vorhandenen Ressourcen zusätzliche Präsenzlernangebote eingerichtet werden“, heißt es in einer Verordnung des Kultusministeriums vom 29. Juni.

Von Lernstandserhebungen, die zunächst vorgenommen werden müssen, spricht Alois Schmitt, stellvertretender Leiter des Schulamts Künzelsau. Schließlich müsse individuell geschaut werden, wo die Kinder stehen.

Wie jedoch zusätzliche Angebote geschaffen werden, um Lücken zu schließen, ist Sache der Schule. Da sich der Unterricht zunächst auf die Hauptfächer Mathematik, Deutsch und Sachunterricht konzentriert und als „Abwechslung“ lediglich Religion oder Kunst angeboten werden, ist die eine oder andere Ressource da, um Kinder individuell zu unterstützen. Doch auch hier gibt es coronabedingte Schranken: Kinder aus unterschiedlichen Klassen dürfen nicht in einer Fördergruppe sein.

Skepsis angesagt

Eine weitere Idee, Kinder in den Sommerferien Versäumtes nachholen zu lassen, trifft eher auf Skepsis, weil niemand dazu gezwungen werden könne. Außerdem besteht das Problem, dass die Stunden, die für ein solches Angebot geleistet werden, im späteren Schuljahresdeputat fehlen. Und das vor dem Hintergrund, dass Lehrermangel herrscht.

Viel zu beachten gab und gibt es für die Kollegien an allen Schulen. Die Grundschullehrer hatten es am Montag aber besonders gut. Die Freude, mit der die Kleinen wieder als kompletter Klassenverband zusammenkamen, war ihnen durch strahlende Augen und Lachen anzusehen.

