Unterricht beginnt

Tauberbischofsheim.Die Ferien neigen sich ihrem Ende zu. In der kommenden Woche beginnt wieder der Unterricht.

Beginn an der Kaufmännischen Schule Tauberbischofsheim (Zweijährige Berufsfachschule Wirtschaft – Wirtschaftsschule), am Kaufmännischen Berufskolleg I und II, am Wirtschaftsgymnasium, an der Kaufmännischen Berufsschule (Grundstufe: erstes Ausbildungsjahr bei einer Ausbildungsdauer von zwei oder drei Jahren) ist jeweils am Montag, 14. September, um 7.30 Uhr. Die Fachstufe I (zweites Ausbildungsjahr oder erstes Ausbildungsjahr bei einer Ausbildungsdauer von zwei Jahren) beginnt am Dienstag, 15. September, um 7.30 Uhr.

Auftakt bei der Fachstufe II (drittes Ausbildungsjahr oder zweites Ausbildungsjahr bei einer Ausbildungsdauer von zwei Jahren) ist am Mittwoch, 16. September, um 7.30 Uhr. Fachkräfte für Lagerlogistik, Industriekaufleute und Kaufleute für Büromanagement starten bereits am Montag, 14. September. Start für Verwaltungsfachangestellte (Erstes Ausbildungsjahr, dann nachBlockplan A) ist ebenfalls am Montag, 14. September, um 7.30 Uhr. Absolventen des zweiten Ausbildungsjahres beginnen am Montag, 5. Oktober, um 7:30 Uhr (dann nach Blockplan B). Vabo-Auftakt ist ebenfalls am Montag, 14. September, um 7.30 Uhr. kms

