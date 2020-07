Unfall verursacht und geflüchtet

Tauberbischofsheim.Ein Unbekannter beschädigte am Samstagnachmittag mit seinem Fahrzeug einen abgestellten Pkw auf einem Kundenparkplatz in Tauberbischofsheim. Der Besitzer stellte seinen Mercedes CLA gegen 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Pestalozziallee ab. Als er nach ungefähr zehn Minuten zurück zu seinem Auto kam, entdeckte er den Streifschaden am linken Heck des Wagens. Der Unfallverursacher touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Mercedes und fuhr davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 1500 Euro zu kümmern.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 14.07.2020