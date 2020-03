„Unbürokratische Lösungen“

Tauberbischofsheim.Die Anordnung der Landesregierung, vorübergehend alle Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen sowie einen Großteil der Einrichtungen des öffentlichen Lebens im gesamten Land zu schließen, ist aktuell bis Ende der Osterferien (19. April) gültig.

Massive Einschränkungen

„Durch die Corona-Pandemie erleben Menschen in vielen Bereichen massive Einschränkungen und sind häufig auch in ihrer persönlichen Einkommenssituation betroffen. Die Stadt Tauberbischofsheim möchte daher zu einer schnellen und unbürokratischen Entlastung der Mitmenschen – vor allem für Familien – beitragen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Die Abbuchung der Elternbeiträge werde für den Monat April vorerst ausgesetzt. Das bedeute, dass bei Abbuchern die Beiträge, trotz vorliegendem Sepa-Lastschriftmandat, nicht eingezogen werden. „Selbstzahler sollen die Überweisung der Beiträge für den Monat April nicht veranlassen. Dies gilt auch für die Familien, deren Kinder eine Notbetreuung in ihrer Grundschule oder weiterführenden Schule (bis Klasse 6) im April besuchen werden. Hier ist zu bedenken, dass für den Zeitraum 1. bis 16. März gegebenenfalls ,Essengeld‘ angefallen ist und dieses mit einer Fälligkeit zum 15. April wie gewohnt abgebucht wird“, so die Stadtverwaltung.

Zunächst handele es sich lediglich um eine Aussetzung der Zahlung und noch nicht um einen Erlass des Elternbeitrags. Dies werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden und hänge unter anderem davon ab, ob die Kommunen staatliche Unterstützung in diesen Bereichen erhalten werden.

„Nach Abstimmung mit den Trägern der Betreuungseinrichtungen werden die katholischen und evangelischen Krippen und Kindertagesstätten sowie der Waldkindergarten den Elternbeitrag im April ebenfalls zunächst aussetzen und damit den landesweiten Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände und der Vier-Kirchen-Konferenz folgen“, heißt es weiter.

Eine abschließende Entscheidung über die Erhebung dieser Zahlungen sei damit nicht verbunden. Diese werde ebenfalls zu einem späteren Zeitpunkt getroffen. Mit in diese Reglung einbezogen worden seien zunächst auch die Eltern und Personensorgeberechtigten, deren Kinder in einer Notgruppe betreut werden.

Richard-Trunk-Musikschule

„Derzeit wird den Schülern unserer Musikschule, die Einzelunterricht erhalten, ein Online-Unterricht (via Skype) angeboten. Darüber hinaus wird intensiv geprüft, ob und gegebenenfalls wie die sonstigen Unterrichtsangebote (zum Beispiel Gruppenunterricht, musikalische Früherziehung) nachgeholt werden können“, erläutern die Verantwortlichen.

Bis zur endgültigen Klärung würden die Entgelte über die erteilten Einzugsermächtigungen weiterhin erhoben. Selbstverständlich werde auch hier in der nächsten Zeit eine Entscheidung über den endgültigen Umgang mit Unterrichtsausfällen zu treffen sein.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 30.03.2020