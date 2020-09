Unbekannter Bieter erhielt Zuschlag

Berlin/Tauberbischofsheim.Eine langgezogene Bahnfläche am Tauberbischofsheimer Bödeleinsweg ist am Samstag in Berlin bei einer öffentlichen Grundstücksauktion für 315 000 Euro versteigert worden. Auf dem 1,4 Hektar großen Areal befindet sich neben einer Tankstelle auch eine denkmalgeschützte Lagerhalle aus Holz. Was der künftige Eigentümer mit seinem Grundstück plant, wurde nicht bekannt. Er war nicht im Saal anwesend,

...