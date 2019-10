Unbekannte forderten Geld

Tauberbischofsheim.Zu einem Polizeieinsatz kam es am Freitag um circa 15.45 Uhr in der Mergentheimer Straße auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Tauberbischofsheim.

Ein 13-Jähriger war mit seiner siebenköpfigen Jugendgruppe auf dem Weg zum Messegelände. Auf dem Parkplatz des Supermarktes kamen ihnen drei, circa 16-Jährige entgegen. Das Trio forderte von der Gruppe Bargeld und hinderte diese am Weiterlaufen.

Zwei Jungs geohrfeigt

Nachdem keiner von ihnen Geld heraus rückte wurde der 13-Jährige und ein Zwölfjähriger aus der Gruppe mehrmals geohrfeigt und am Hals gepackt. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung Messe.

Eine durch die Polizei sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Einer der Drei soll circa 180 Zentimeter groß und schlank sein. Er hat schwarze Haare und einen dunklen, südländischen Teint. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Jeans mit Löchern.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 15.10.2019