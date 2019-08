Umweltverträgliche Variante

Tauberbischofsheim.Umweltbewusster Konsum – das geht auch an der Kneipentheke: Im Ionis in Tauberbischofsheim schlürfen die Gäste ihre Getränke seit einigen Monaten mit wiederverwendbaren Glasstrohalmen, die Plastikversion ist passe. Mit 150 Halmen in zwei unterschiedlichen Größen ist die Cocktailbar ausgestattet.

Mit der Umstellung will Inhaber Stefan Kempf auch ein Zeichen für Nachhaltigkeit setzen. „Der Überraschungseffekt war da. Die Gäste haben das positiv und interessiert aufgenommen“, zieht der Gastronom ein erstes positives Fazit.

Geschmacksneutrale Variante

Die Barbesucher haben auch die Möglichkeit die Glasstrohhalme zu kaufen oder für eigene Feiern zu leihen. „Es geht darum, das Bewusstsein für nachhaltiges Handeln zu schärfen“, erklärt Kempf. Bewusst entschied sich der Gastronom mit für die geschmacksneutrale Variante.

„Kleine Innovation“

„Es gibt auch Edelstrahl-Bambus-Strohhalme, da weiß man aber nicht wirklich, was drin ist.

Auch die Reinigung ist nicht kompliziert: Die Glasstrohhalme wandern mit in den Besteckkorb in die Spülmaschine.

Es komme natürlich mal vor, dass Rückstände, zum Beispiel von Lippenstift, hängen bleiben. Das sei bei Weingläsern aber auch nicht anders und wird dann mit einer Bürste gereinigt.

Schon seit Oktober gibt es die „kleine“ Innovation in der Burgermeisterei in Wertheim. Ob nach dem Ionis in Tauberbischofsheim noch der Stadtstrand in Wertheim folgt, ist noch offen: „Es ist besser, möglichst wenig Glas am Strand zu haben“, begründet Kempf.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 03.08.2019