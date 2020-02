Umweltminister Untersteller zu Gast

Tauberbischofsheim.Proteste der Bauern und grüne Kreuze auf den Feldern – die aktuelle Beunruhigung bei Landwirten und Winzern beschäftigt auch die Grünen im Main-Tauber-Kreis. Bei einer Veranstaltung wollen sie mit Bauern und Winzern ins Gespräch kommen und aufzeigen, dass Naturschutz und Landwirtschaft keineswegs im Widerspruch zueinander stehen, sondern sich miteinander vereinbaren lassen. Als Referenten hat der Kreisvorstand den baden-württembergischen Umweltminister Franz Untersteller gewonnen. Er kommt am Donnerstag, 27. Februar, ins Gründerzentrum (Am Wört 1) in Tauberbischofsheim. Nach einem kurzen Einführungsvortrag mit dem Titel „Naturschutz und Landwirtschaft – Gemeinsam geht’s“ stellt er sich der Diskussion. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

