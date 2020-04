Umspannstation per Kran ausgetauscht

Impfingen.Eine Baumaßnahme der besonderen Art konnten jüngst die Einwohner Impfingens verfolgen. Die Netze BW GmbH tauschte dort eine Umspannstation im Bereich des Lupinen- und Fliederwegs aus.

Spektakuläres Bild

Dabei bot sich den Anwohnern ein spektakuläres Bild: Mit Hilfe eines Schwerlastkrans wurde die zwölf Tonnen schwere Station durch die Luft über die Dächer der angrenzenden Häuser hinweg transportiert und auf ihrem neuen Standort platziert.

„Die bestehende Trafostation hätte altersbedingt ohnehin elektrisch saniert werden müssen. Alternativ entschied sich die Netze BW dafür, diese durch eine neue Kompaktstation zu ersetzen, welche nun in den nächsten Tagen in Betrieb genommen wird“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Trotz der nicht alltäglichen Aktion mit imposantem Kranwagen und beeindruckenden Szenen ist diese Maßnahme für die Mitarbeiter der Netze BW Routine“, erklärte Projektleiter Arno Gärtner. Der Wettergott tat sein Übriges für ein gutes Gelingen: Bei bestem Frühlingswetter blieb es während der Aktion nahezu windstill.

100 000 Euro investiert

Die Maßnahme war im Vorfeld mit der Geschäftsführung der Taubernetze GmbH als Eigentümergesellschaft des Stromnetzes im gesamten Tauberbischofsheimer Stadtgebiet abgestimmt worden.

Die gesamten Investitionskosten für das Projekt belaufen sich nach Angaben der Verantwortlichen auf rund 100 000 Euro.

