Umfeld beeinflusst Erkrankungsrisiko

Wer im Ländle lebt, hat bessere Chancen, von dem Diabetes-mellitus- Typ 2 verschont zu bleiben. Allerdings leiden im Main-Tauber-Kreis über 11 000 Menschen daran.

Main-Tauber-Kreis. Laut dem aktuellen Gesundheitsatlas Diabetes des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) schneidet unter den Flächenländern nur Schleswig-Holstein besser ab. In Baden-Württemberg leben 7,9 Prozent der Menschen mit der Diagnose Diabetes 2, bundesweit aber 8,6 Pro-zent. „Das Ergebnis bestärkt uns in unserem Weg, präventive Maßnahmen mit starken Partnern vor Ort passgenau auf die regionalen Bedürfnisse auszurichten“, so Dr. Christopher Hermann. „Es zeigt sich wieder einmal, dass sich Gesundheitsversorgung regional abspielt und dort besonders gut gelingt, wo sie auch vor Ort selbst organisiert wird.“

Licht und Schatten

Doch auch in Baden-Württemberg gibt es Licht und Schatten. So kommt die Studie zum Schluss, dass es Zusammenhänge zwischen Diabetes-2-Erkrankungen und den sozioökonomischen Merkmalen einer Region oder der lokalen Häufigkeit von Übergewicht gibt. Auch können die Forscher ein gewisses Stadt-Land-Gefälle nachweisen.

„Der Gesundheitsatlas lässt den Schluss zu, dass das soziale Umfeld entscheidenden Einfluss auf den Lebensstil und die damit einhergehenden Ess- und Bewegungsgewohnheiten hat und so auch das Diabetes-2-Risiko mit bestimmt“, so Hermann. „Je besser es uns also gelingt, beispielsweise durch Präventionsmaßnahmen Vorbilder für Kinder, Nachbarn oder Arbeitskollegen zu schaffen, desto eher werden wir als Gesellschaft den Diabetes 2 besiegen können.“

Selbst nach einer Diagnose von Typ-2-Diabetes haben die Patienten gute Möglichkeiten, den Krankheitsverlauf positiv zu beeinflussen. „Entscheidend ist – neben der Motivation für einen gesunden Lebensstil – eine strukturierte Therapie, bei der die Patienten und alle beteiligten Ärzte Hand in Hand arbeiten.“ Beleg dafür sei das Haus- und Facharztprogramm, das die AOK Baden-Württemberg seit 2009 mit ihren Partnern Medi und Hausärzteverband Baden-Württemberg kontinuierlich entwickelt. „Unabhängige Wissenschaftler fanden heraus, dass Diabetiker, die an unserem Haus- und Facharztprogramm teilnehmen, im Zeitraum von sechs Jahren vor rund 4000 schweren Komplikationen wie Amputationen oder Schlaganfällen bewahrt werden konnten.“

Deutlich höher sind die Erkrankungsraten im Main-Tauber-Kreis: 11 511 Menschen leiden hier unter Diabetes-Typ-2. Das sind 8,7 Prozent der Bevölkerung. Von 44 Kreisen und kreisfreien Städten in Baden-Württemberg belegt der Landkreis Platz 40 und rangiert am unteren Ende der Skala. Die Erkrankung verläuft chronisch und hat gravierende negative Folgen für die Lebensqualität der Patienten. Häufig treten diabetesbedingte Komplikationen wie Nierenschädigungen, Erblindungen oder Amputationen auf. Auch Herzinfarkte und Schlaganfälle können die Folge sein. Das Statistische Bundesamt weist für 2015 Krankheitskosten für Diabetes mellitus in Höhe von 7,4 Milliarden Euro aus. . „Die Volkskrankheit Diabetes wird in unseren Präventionsprogramm ausdrücklich berücksichtigt“, so Michaela Lierheimer, Geschäftsführerin der AOK Heilbronn-Franken. „Unsere knapp 300 Sport- und Ernährungskurse in diesem Jahr richten sich einerseits an Versicherte, die vorbeugend etwas für ihre Fitness tun oder sich gesund ernähren wollen.

Andererseits haben wir spezielle Angebote für chronisch erkrankte Diabetespatienten. Fast noch wichtiger sind uns aber die Angebote für Kinder und Jugendliche wie Jolinchen- und Science-Kids. Hier lernt die junge Generation bereits frühzeitig, wie wichtig Bewegung und Ernährung für ein gesundes Leben sind.“

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 13.11.2019