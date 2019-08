„Umbrüche in Kunst und Architektur“

Der 25. „Tag des offenen Denkmals“ am Sonntag, 8. September, steht unter dem Motto „Entdecken, was uns verbindet“. Auch im Main-Tauber-Kreis können zahlreiche Sehenswürdigkeiten besichtigt werden. Das Bild zeigt die Klosterkirche St. Lioba in Tauberbischofsheim.