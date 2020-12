Um 19.30 Uhr läuten die Glocken

Tauberbischofsheim.Die Glocken der christlichen Kirchen in Baden-Württemberg läuten an diesem Montag, 7. Dezember, um 19.30 Uhr zum ökumenischen Hausgebet im Advent. Dieses Hausgebet ist für viele Menschen inzwischen zu einer wertvollen Tradition in der Adventszeit geworden. Sie feiern gemeinsam als Familie, unter Freunden und Bekannten, als Nachbarschaft, auch über die Konfessionsgrenzen hinweg. Dieses Jahr natürlich unter Einhaltung der gültigen Corona-Bestimmungen. „Kind oder König“ – so ist die Gebetsvorlage des diesjährigen Hausgebets überschrieben. An den Schriftenständen der Kirchen liegen diese Vorlagen aus und dürfen mit nach Hause genommen werden. Es ist ein Zeichen der Verbundenheit, wenn an diesem Montag um 19.30 Uhr die Glocken der Kirchen läuten.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.12.2020